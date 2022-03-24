Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı
Arsenal’den transfer edilen ve bir süredir forma şansı bulamayan takım kaptanlarından Mesut Özil ve Watford’dan devre arasında geri dönen Ozan Tufan’ın, süresiz kadro dışı bırakıldı.
Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11’de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Sakatlığı sonrası fizik açıdan yeterli düzeye gelemeyen Mesut Özil bir süredir takımdan ayrıydı.
İSMAİL KARTAL İLE TARTIŞMA YAŞANDI
Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; Mesut Özil Konyaspor maçından sonra teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede oyundan alınmasına tepki gösterip, ilk 11’de oynamak istediğini belirtiyor. Kartal ise yıldız futbolcuya 11’de oynamak için yeterli form seviyesinde olmadığını, bu talebini yerine getiremeyeceğini söylüyor. İkili arasında çıkan tartışma sonrası yönetim kurulu kararı da alınarak Mesut Özil kadro dışı bırakılıyor. Aynı şekilde formsuzluğu nedeniyle sorgulanan Ozan Tufan da Özil ile birlikte kadro dışı kalıyor.
KONYA MAÇINDAKİ DÜŞÜK TEMPO…
Ligde son olarak 2-1 kazanılan Konyaspor maçında forma giyen tecrübeli oyuncu ilk yarıdaki düşük temposu sebebiyle ikinci yarı oyundan alınmıştı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı.
Alınan bu flaş kadro dışı kararı sosyal medyada büyük gündem oldu.
Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.
Sözcü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19