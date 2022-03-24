Fenerbahçe’de Mesut Özil ve Ozan Tufan süresiz kadro dışı

Mesut Özil, Konyaspor maçına ilk 11’de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı. Sakatlığı sonrası fizik açıdan yeterli düzeye gelemeyen Mesut Özil bir süredir takımdan ayrıydı.

İSMAİL KARTAL İLE TARTIŞMA YAŞANDI

Sözcü’nün edindiği bilgiye göre; Mesut Özil Konyaspor maçından sonra teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı görüşmede oyundan alınmasına tepki gösterip, ilk 11’de oynamak istediğini belirtiyor. Kartal ise yıldız futbolcuya 11’de oynamak için yeterli form seviyesinde olmadığını, bu talebini yerine getiremeyeceğini söylüyor. İkili arasında çıkan tartışma sonrası yönetim kurulu kararı da alınarak Mesut Özil kadro dışı bırakılıyor. Aynı şekilde formsuzluğu nedeniyle sorgulanan Ozan Tufan da Özil ile birlikte kadro dışı kalıyor.

KONYA MAÇINDAKİ DÜŞÜK TEMPO…

Ligde son olarak 2-1 kazanılan Konyaspor maçında forma giyen tecrübeli oyuncu ilk yarıdaki düşük temposu sebebiyle ikinci yarı oyundan alınmıştı. Konyaspor galibiyeti sonrası ikincilik şansını yükselten sarı-lacivertli ekipte teknik heyet kalan haftaların oldukça zorlu geçeceğini düşündüğünden Mesut Özil konusunu bir kez daha masaya yatırdı.

Alınan bu flaş kadro dışı kararı sosyal medyada büyük gündem oldu.

Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Mesut Özil, 9 gol atarken 3 de asist yaptı. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.

Sözcü