Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Suudi Arabistan'a gitti
Fenerbahçe, Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekibi El Ittifaq'a transfer olduğunu açıkladı.
Spor 21.08.2022, 16:47 21.08.2022, 16:56
Fenerbahçe'de kadro yapılanması sürüyor... Yeni transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.
Sarı-lacivertliler, Marcel Tisserand'ın transferi için Suudi Arabistan'ın El Ittifaq takımıyla anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Kulübü, transferi yayımladığı açıklamayla duyurdu:
"Profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserand’ın transferi için Suudi Arabistan Ligi’nin Ettifaq FC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Marcel Tisserand’a bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."
Fenerbahçe'ye 2020 yılında gelen Tisserand, şu ana dek sarı-lacivertli forma altında 54 maçta sahaya çıktı.
Kaynak: TRT Spor
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