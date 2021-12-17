Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci: Dönüyor
Sarı-lacivertli takımda 1,5 ay önce omzundan ameliyat edilen kaleci Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı.
Spor 17.12.2021, 15:24 17.12.2021, 15:47
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Altay'ın yapılan son kontroller neticesinde antrenmandaki egzersiz hareketlerini tam kapasiteyle yapabileceğinin belirlendiği vurgulandı.
Saha çalışmalarına başlayan genç file bekçisinin ileriki günlerde kademeli olarak takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Altay Bayındır, ekim ayı sonunda Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynanan İttifak Holding Konyaspor müsabakasında omzu kırıldığı için ameliyat edilmişti.
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