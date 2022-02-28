Fenerbahçe zorla: 1-2

6. dakikada Rossi'nin şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zajc'ın arka direğe plasesinde top ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

18. dakikada Altay'ın uzun pası sonucunda oluşan karambolde topu önünde bulan Berisha'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda, top direk dibinden auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada soldan Mortadha'nın ortasına penaltı noktası civarından Hajradinovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

36. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan yan topun ardından ark direkte sağ çaprazda topu önünde bulan Fall'ın şutunda kaleci Altay köşeye giden topu oyun alanına çeldi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Mortadha'nın şutunda, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Mortadha'nın soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında Umut Bozok'un vole vuruşunda, kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi.

67. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Mabil, son çizgiye yakın bir noktadan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muleka'nın yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

82. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Szalai, meşin yuvarlağı bekletmeden arka direkteki Serdar Dursun'a gönderdi. Serdar'ın yerden sert gelen ortaya istediği vuruşu yapamaması üzerine meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayının sağından yaptığı ortada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Zajc'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Crespo'nun ceza sahasına uzun ortasında Valencia'dan seken topu Tarkan Serbest uzaklaştırmak istedi. Topu kontrol eden Szalai'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından 27 hafta sonunda puanını 46'ya yükseltti.

Kaleci Altay, performansıyla göz doldurdu

Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.

Arda 66 dakika sahada kaldı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.

Oyunda kaldığı bölümde hücumda etkisiz kalan 17 yaşındaki oyuncu, 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.