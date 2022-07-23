Fenerbahçe yeni sol bek için transfer görüşmelerine başladı
Pezzella'da Parma'nın bonservis inadını kıramayan Fenerbahçe'nin rotasını Santos'tan Felipe Jonatan'a çevirdiği öğrenildi. Görüşmeleri Brezilya ekibinin teknik direktörü açıkladı.
Parma'nın Giuseppe Pezzella transferinde istediği 4 milyon Euro'da diretmesi işleri zorlaştırırken Fenerbahçe 'nin sol bek için Santos'tan Felipe Jonatan'ı listesine aldığı belirtildi. Brezilya basınından BOL'un haberine göre Kanarya’nın transfer girişimini Siyah-Beyazlı ekibin hocası Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi - Lisca - açıkladı. Lisca, "Jonatan'ın takımda kalmasını isterim. Fenerbahçe'nin girişimi ne durumda bilmiyorum. Görüşmeler olumlu yöndeyse kimseyi takımda zorla tutmam" sözleri yer aldı.
Geçen sezon da gündemdeydi
Geçtiğimiz sezonun devre arasında ismi Sarı-Lacivertliler için gündeme gelen 24 yaşındaki sol bek için Santos'un 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği iddia edilmişti. Santos ile 2025'e kadar sözleşmesi olan Jonatan, sol kanat ve ön liberoda da görev alabiliyor.
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