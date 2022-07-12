Fenerbahçe, yeni golcüsünü açıkladı
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı.
Spor 12.07.2022, 18:20
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Joshua King, geçtiğimiz sezon Watford formasıyla Premier Lig'de 32 maça çıkmış, bu mücadelelerde 5 gol atıp 3 de asist yapmıştı.
Kaynak: TRT Spor
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