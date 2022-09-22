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Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!

Milli ara, yoğun bir dönemi geride bırakan Sarılacivertliler’de birçok oyuncu için dinlenme fırsatı olacak. Ancak ekim ayında Fenerbahçe’yi inanılmaz birfikstür bekliyor. Jorge Jesus ve öğrencileri 28 günde tam 8 kez sahaya çıkacak!

Spor 22.09.2022, 11:09 22.09.2022, 12:49
Fenerbahçe'ye zorlu fikstür!

Fenerbahçe bu sezon ilk resmi maçına 20 Temmuz’da Dinamo Kiev karşısında çıktı. Arada geçen sürede Sarı-Lacivertliler 14 resmi müsabakada ter döktü, ortalama 4.2 günde bir sahaya çıktı. Lige verilen ara, Milli davet almayan Sarı-Lacivertli futbolcular için dinlenme fırsatı oldu. Ancak ara sonrası Fenerbahçe’yi çok daha yoğun bir tempo bekliyor. Özellikle ekim ayı, tam anlamıyla nefes kesici olacak. Jorge Jesus ve öğrencileri, ilk maçına 2 Ekim’de Beşiktaş deplasmanında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, derbiyle başlayacağı ekim ayını İstanbulspor deplasmanında sonlandıracak. Fenerbahçe, bu süreçte tam 8 resmi müsabakada ter dökecek. Örneğin ezeli rakip Galatasaray , önümüzdeki ay sadece 4 maç oynayacak.

5 lig, 3 Avrupa

Kanarya’nın 8 maçının 5’i Süper Lig, 3’ü ise Avrupa Ligi arenasında olacak. Sarı-Lacivertliler bu süreçte 4 kez taraftarı önünde sahaya çıkacak, 4 maçta ise deplasmana gidecek. Kanarya, önümüzdeki ay ortalama 3.5 günde bir oynayacak. Ekim ayındaki 8 müsabaka, Fenerbahçe’nin Avrupa macerası açısından belirleyici olacak. Lig maçlarının sonuçları ise Sarı-Lacivertliler’in şampiyonluk iddiasını göstermesini sağlayacak.

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#fikstür #fenerbahçe
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