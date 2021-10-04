Fenerbahçe'ye taraftar desteği
Yaklaşık 20 bin taraftarın izlediği Kasımpaşa mücadelesinde bir an olsun desteğini esirgemeyen Sarı-Lacivertli taraftarlar, galibiyetin de öncülerindendi
Spor 04.10.2021, 11:52
Sarı-Lacivertli taraftarlar takımlarını Kasımpaşa maçında da yalnız bırakmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkan biletlerin yüzde 90’ını alan Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını destekledi.
Maç öncesinde tek tek oyuncuları tribünlere çağıran Sarı-Lacivertliler, özellikle Altay Bayındır ile Mesut Özil’e önemli destekte bulundu. Yaklaşık 20 bin taraftarın 90 dakika boyunca sürdürdüğü desteğin sonunda galibiyete uzanan Fenerbahçe 'de taraftarlar, mücadelenin sonunda da futbolcuları yanlarına çağırarak tezahüratlarda bulundu.
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|14
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|7
|13
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|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
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|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
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|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
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|14
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|7
|12
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|7
|12
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|7
|11
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|7
|10
|11. Arsenal
|7
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|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
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|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
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|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|8
|9
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|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
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|8
|6
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|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
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|8
|1