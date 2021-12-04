Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör!

Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla giren Fenerbahçe işler kötü gidiyor. Sarı-lacivertliler Olympiakos yenilgisiyle UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda ederken, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde macerasını sürdürecek.

ZİRVEDEN İYİCE UZAKLAŞTI

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, başarılı performansını asistle taçlandıran İrfan Can Kahveci'yi 78. dakikada oyundan çıkarmasının ardından eleştirilere hedef oldu.

PUAN KAYBINDA YOLLAR AYRILACAK

Portekizli teknik adamın oyun sistemi ve kadro tercihi nedeniyle koltuğu iyiden iyiye sallanıyor. İlk yarının sonuna kadar yaşanacak puan kaybında Pereira ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

BAŞKAN ALİ KOÇ DÜĞMEYE BASTI

Yeni hocayı belirlemek için yoğun çalışma içerisinde olan sarı-lacivertli yönetimin hedefindeki isim ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un ezeli rakibi çalıştıran deneyimli teknik adam için düğmeye bastığı öğrenildi.

ÇİN'DEN GELECEK HABER BEKLENİYOR

Bu isim Slaven Bilic... Fenerbahçe gözünü Çin’den gelecek habere çevirdi. Beijing Guoan’ı çalıştıran Hırvat teknik adam, kulüp başkanı Zhou Jinhui’den yeni yılda sözleşmesinin feshedileceği sözünü almıştı.

TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla temasa geçerek daha erken ayrılıp ayrılamayacağını sordu. Bilic’in de bu konuyu görüşmek için Jinhui’den randevu istediği kaydedilmişti.

FESİH OLURSA KADIKÖY'E!

Yönetim, bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Eğer Hırvat teknik adam, sözleşmesini feshedebilirse, Fenerbahçe yönetimi Pereira ve ekibiyle yolları ayırınca takımın başına Bilic’i getirecek.

2 YIL BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRDI

53 yaşındaki teknik adamın yıldızı, Hırvatistan Milli Takımı'ndaki başarısıyla parladı. 2013-2015 yılları arasındaki Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, daha sonra sırasıyla West Ham United, Ittihad, West Bromwich Albion'da görev yaptı. Bilic 6 Ocak 2021'den bu yana Beijing Guoan'ın başında.

ALTERNATİF İSİM FARIOLI

Alternatifler arasında Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli bulunuyor. Başkan Süleyman Hurma’dan, İtalyan çalıştırıcı ile görüşme için izin alınmıştı.