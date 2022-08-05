Fenerbahçe'ye Plea'dan kötü haber
Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Alassane Plea'nın sözleşmesinin 2025'e kadar uzattı.
Spor 05.08.2022, 18:13
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Mönchengladbach, Fransız forvet Alassane Plea'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Plea'nın sezon sonu bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı duyuruldu.
Kariyerinde Olimpik Lyon, Auxerre ve Nice'te oynayan Plea, 2018'de Borussia Mönchengladbach'a transfer oldu. Sözleşmesinde bir yıl uzatma opsiyonu da bulunan Plea, Almanya ekibinde çıktığı 143 karşılaşmada 47 gol attı, 30 asist yaptı.
Kaynak: TRT Spor
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