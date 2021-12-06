Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.
Spor 06.12.2021, 17:28 06.12.2021, 17:26
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son haftasında 9 Aralık Perşembe günü Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11’inde yer alanlar futbolcular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı pas organizasyonlarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı.
Kaynak: Fanatik
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