Fenerbahçe'ye iyi haber

Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den iyi haber geldi. 26 yaşındaki futbolcu takımla çalışmalara başladı.

İrfan Can, omzundan geçirdiği sakatlık nedeniyle takımının son 4 resmi maçını kaçırmıştı.

Sarı-Lacivertliler’de Mesut Özil de takım çalışmasında yer aldı. Luiz Gustavo, Filip Novak ve Kim Min-Jae’nin tedavisine ise devam edildi.

Fenerbahçe, perşembe günü UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda 3-2 kaybettiği maçın rövanşında Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: NTVSPOR