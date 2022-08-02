Fenerbahçe'ye İtalyan kaleci

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Orta saha ve savunma hattındaki transferleri tamamlayan ve kale ile forvet noktasına yönelen sarı-lacivertliler, kaleci Altay Bayındır'ın kısa süreli sakatlığı sebebiyle kaleci transferine ağırlık verdi.

Sarı-lacivertli ekip, önceliğin Altay'da olmasıyla birlikte alternatif kaleciyi yabancı yapacak.

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin ilk olarak temas kurduğu isim 35 yaşındaki tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu oldu. Sirigu, son olarak Genoa forması giydi ve transfer döneminin devam ettiği bu süreçte bonservisini elinde bulunuyor.