Fenerbahçe'ye çifte müjde!

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Sarı Lacivertliler'i sevindiren bir haber geldi. Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia, bugün gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalışmalara başladılar.

Süper Lig'in 17. haftası dev bir maça ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş 'ı ağırlayacak.

Ligin 11'inci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlık yaşayan ve tedavileri süren Enner Valencia ile Mert Hakan Yandaş'tan Beşiktaş maçı öncesinde sevindirici haber geldi. İki futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesileri'ndeki idmanın tamamında takımla çalışmalarda yer aldı. 19 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş dersinde kadroda yer alacak Valencia ile Mert Hakan'in oyuna sonradan dahil olması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, bu hafta yapılan antrenmanlarda olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı taktirde sakatlığı süren Altay Bayındır tek eksik olacak.

Kaynak: Fanatik