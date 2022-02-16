Fenerbahçe yarın Slavia Prag'ı konuk edecek

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam etme hakkı kazanmıştı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan, Türkiye Kupası'na ise veda eden sarı-lacivertli ekip, UEFA organizasyonlarında ilk kez karşılaşacağı rakibini yenerek taraftarını sevindirmek ve rövanş öncesinde avantaj elde etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımda tedavisine devam edilen İrfan Can Kahveci ile bireysel çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo ve Filip Novak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Miguel Crespo ile Diego Rossi de takımdaki yerlerini alamayacak.

Elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen ve özel maskeyle çalışmalara başlayan Serdar Dursun ile sakatlığını atlatan yıldız futbolcu Mesut Özil'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çekya ekipleriyle 11. müsabakasını oynayacak

Fenerbahçe, Çekya temsilcileriyle Avrupa kupalarında 11. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, 4 farklı Çekya ekibiyle Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 8 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 18 gol gördü.

Avrupa kupalarında 239. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Slavia Prag müsabakasıyla Avrupa kupalarında 239. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 238 karşılaşmada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 100 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 297 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 348 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 238 87 51 100 297 348

Slavia Prag'ta teknik direktör Trpiskovsky, İstanbul'a getirilmedi

Slavia Prag'ta teknik direktör Jindrich Trpisovsky, sağlık sorunları nedeniyle takımının başına yer alamayacak.

Çek teknik adamın yanı sıra sakatlığı bulunan Lukas Masopust, Fenerbahçe maçının kafilesine dahil edilmedi. Slavia Prag, müsabakaya yardımcı antrenör Zdenek Houstecky yönetiminde çıkacak.

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde averajla lider durumunda bulunan Slavia Prag'ın en önemli oyuncuları arasında yer alan Jan Kuchta ile Nicolae Stanciu, ara transfer döneminde takımdan ayrıldı. Çek santrfor Kuchta, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına, Rumen orta saha Stanciu ise Çin temsilcisi Wuhan Three Towns'a transfer oldu.