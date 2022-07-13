Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcu için karşı karşıya

Fenerbahçe yeni sezona mümkün olan en güçlü kadro ile girmek için büyük uğraş veriyor. Daha önce Kanarya, Lincoln Herique, Bruma, Emre Mor, Tiago Çukur ve Joshua King'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler santrfor hamlesine yoğunlaştı.

Transferleri ardı ardına sıralayan Kanarya, uzun bir süredir Norveçli yıldız Sörloth'u kadrosuna katmak için savaş veriyordu. Ancak son gelişmeler Fenerbahçe için bu transferin artık daha zor olduğunu ortaya koydu. Gelen bilgilere göre Galatasaray da Norveçli yıldız için devreye girmiş durumda.

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, Sörloth'un transferi için Alman kulübü Leipzig ile temas geçti. Bu haber Fenerbahçe'de adeta şok etkisi yarattı.

Takvim'in haberine göre; Leipzig, Sörloth'in bonservis ücretini 8 milyon Euro'ya çekti. Ancak Fenerbahçe bu rakamı hem de Norveçli golcünün istediği yıllık 3 milyon Euro'yu aşağıya çekmeye çalışıyordu. Galatasaray'ın Sörloth için Leipzig'e ne kadarlık bir teklif sunduğu bilinmiyor.

Ancak bu rakam 8 milyon Euro veya üzerindeyse Fenerbahçe'nin pazarlık şansı kalmayacak gibi görünüyor. Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Başkan Ali Koç, bu gelişme üzerine Almanya'ya gidecek. Leipzig'li kurmaylarla bir kez daha yüz yüze görüşme yapacak.

Bu görüşmenin de mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor.