Fenerbahçe ve Galatasaray aynı ismin peşinde: Görüşmeler yapıldı
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen ve bu konuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'a sürpriz bir öneri geldi. Yeniden Avrupa'da forma giymek isteyen James Rodriguez, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.
Spor 13.04.2022, 14:03
Everton'ın sezon başında 8 milyon euro karşılığında Al-Rayyan'a sattığı James Rodriguez, bir hayli dolgun maaşına rağmen yeniden Avrupa'ya transfer olmak istiyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi
Menajerler aracılığıyla birçok takıma önerilen Kolombiyalı oyuncunun yeni rotası Türkiye olabilir. Todofichajes'in haberine göre James Rodriguez, menajerler vasıtasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi.
Fakat 30 yaşındaki oyuncu yeniden LaLiga'ya dönmek ve Atletico Madrid forması giymek istiyor. Eğer Rodriguez ve Atletico anlaşma sağlayamazsa, tecrübeli oyuncu Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor.
Bu sezon takımıyla 14 karşılaşmada süre alan James Rodriguez, 5 gol ve 7 asistle oynadı.
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