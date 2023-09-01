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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Spor 01.09.2023, 16:51
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.

Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup etabındaki rakipleri Monaco'da çekilen kurayla belli oldu.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.

İLK MAÇ 21 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçları 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

TURNUVANIN FORMATI

Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinciler ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayanlarla Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacaklar ve son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.

Konferans Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Lille
Slovan Bratislava
Olimpija Ljubljana
Klaksvik

B Grubu

Gent
M. Tel Aviv
Zorya Luhansk
Breidablik

C Grubu

Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen
Astana
Balkani

D Grubu

Club Brugge
Bodo/Glimt
Beşiktaş
Lugano

E Grubu

Az Alkmaar
Aston Villa
Legia
Zrinjski

F Grubu

Ferencvaros
Fiorentina
Genk
Cukaricki

G Grubu

Frankfurt
PAOK
HJK
Aberdeen

H Grubu

Fenerbahçe
Ludogorets
Spartak Trnava
Nordsjaelland

#fenerbahçe #beşiktaş
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7. Kayserispor 3 5
8. Galatasaray 2 4
9. A.Demirspor 2 4
10. Karagümrük 3 4
11. Beşiktaş 2 4
12. Rizespor 3 4
13. Trabzonspor 3 3
14. İstanbulspor 2 2
15. Ankaragücü 3 2
16. Antalyaspor 3 2
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7. Sakaryaspor 3 5
8. Bodrumspor 3 4
9. Keçiörengücü 3 4
10. Adanaspor 3 3
11. Giresunspor 3 3
12. Altay 3 3
13. Kocaelispor 3 3
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3. Tottenham 3 7
4. Liverpool 3 7
5. Arsenal 3 7
6. Brighton 3 6
7. Aston Villa 3 6
8. M. United 3 6
9. Brentford 3 5
10. Chelsea 3 4
11. Crystal Palace 3 4
12. Fulham 3 4
13. Newcastle 3 3
14. Nottingham Forest 3 3
15. Wolves 3 3
16. Bournemouth 3 1
17. Sheffield United 3 0
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19. Luton Town 2 0
20. Everton 3 0
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3. Girona 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Athletic Bilbao 3 6
6. Osasuna 3 6
7. Valencia 3 6
8. Rayo Vallecano 3 6
9. Real Betis 3 4
10. Cadiz 3 4
11. Getafe 3 4
12. Real Sociedad 3 3
13. Villarreal 3 3
14. Deportivo Alaves 3 3
15. Granada 3 3
16. Las Palmas 3 2
17. Mallorca 3 1
18. Celta Vigo 3 1
19. Almeria 3 1
20. Sevilla 3 0
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