UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.

Türkiye'yi Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup etabındaki rakipleri Monaco'da çekilen kurayla belli oldu.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano'nun rakibi oldu.

İLK MAÇ 21 EYLÜL'DE

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçları 21 Eylül'de başlayacak ve 14 Aralık'ta sona erecek. Konferans Ligi'nin finali ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.

TURNUVANIN FORMATI

Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinciler ise Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayanlarla Avrupa Konferans Ligi play-off turunda karşılaşacaklar ve son 16'ya kalma mücadelesi verecekler.

Konferans Ligi'nde gruplar şöyle:

A Grubu

Lille

Slovan Bratislava

Olimpija Ljubljana

Klaksvik

B Grubu

Gent

M. Tel Aviv

Zorya Luhansk

Breidablik

C Grubu

Dinamo Zagreb

Viktoria Plzen

Astana

Balkani

D Grubu

Club Brugge

Bodo/Glimt

Beşiktaş

Lugano

E Grubu

Az Alkmaar

Aston Villa

Legia

Zrinjski

F Grubu

Ferencvaros

Fiorentina

Genk

Cukaricki

G Grubu

Frankfurt

PAOK

HJK

Aberdeen

H Grubu

Fenerbahçe

Ludogorets

Spartak Trnava

Nordsjaelland