Fenerbahçe uzatmalarda kazandı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya durgun başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol bulmayı başaramadı.

İkinci yarı

71. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Valencia, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında daha müsait durumda bulunan Zajc'a çıkardı. Sloven oyuncunun topu kontrol ettikten sonra plase vuruşunda, Erdinç Pekgöz meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

90+2. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ortasında altıpas önünde iyi yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda, kaleci Anıl son anda topu çeldi.

90+4. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza yayının sağında topla buluşan İrfan Can'ın arka direğe plasesinde, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın normal süresinde gol olmadı.

93. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi-Samuel, ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 94'üncü dakikada topun başına geçen Valencia, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

99. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Novak'ın soldan pasında altıpasın kenarında topla buluşan Osayi-Samuel, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Takıma protesto

Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı sonunda bekledikleri futbolu sergileyemeyen takımlarını protesto etti.

Afjet Afyonspor karşısında ilk yarı gol atamayan sarı-lacivertli futbolcuları son bölüme doğru alkışlarla protesto eden taraftarlar, soyunma odasına giderken ise takımlarını ıslıkladı ve yuhaladı.

Devrede 3 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, ilk yarıda skoru bulamayınca devre arasında takımına müdahale etti.

İkinci yarıya 3 değişiklikle çıkan sarı-lacivertlilerde Max Meyer'in yerine Miha Zajc, Burak Kapacak'ın yerine Mert Hakan Yandaş ve Diego Rossi'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Burak Kapacak, ilk maçında beklentileri karşılayamadı.

Sarı-lacivertlilere sezon başında transfer olan ve bu mücadeleye kadar hiç forma şansı bulamayan Burak, 45 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçeli taraftarların sezon başından beri performansını merak ettiği 22 yaşındaki oyuncu, oyunda kaldığı sürede beklentilere cevap veremedi.

Yönetim istifaya davet edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti.

Maçın son bölümünde başkan Ali Koç aleyhine tezahüratlarda bulunan taraftarlar, daha sonra "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu.