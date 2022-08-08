Fenerbahçe-Ümraniyespor maçının 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yenilenmiş kadrosuyla lig sahnesine çıkıyor. Sarı lacivertiler'in konuğu ligin yeni ekibi Hangi Kredi Ümraniyespor olacak.



Fenerbahçe - Hangi Kredi Ümraniyespor maçında ilk 11'ler belli oldu. Maç saat 21.45'te başlayacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Arao, Emre, Lincoln, Rossi, King, Valencia.



Hangi Kredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Alex, Adel.