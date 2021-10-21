Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Ülkemizi Galatasaray ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, D Grubu'ndaki üçüncü maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, saat 19.45'te başlayacak mücadelede Belçika temsilcisi Royal Antwerp'in konuk edecek.

Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin D Grubu'nda kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte Kanarya'nın mücadele ettiği D Grubu'ndaki puan durumu:

1- Olympiakos: 6

2- E. Frankfurt: 4

3- FENERBAHÇE:1

4- Royal Antwerp: 0