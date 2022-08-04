Fenerbahçe turu yarıladı: 3-0
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek ikinci maç için büyük avantaj elde etti.
Spor 04.08.2022, 22:00
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Emre Mor ve Lincoln Henrique (2) kaydetti. Emre Mor'un golünde de asisti yapan Lincoln Henrique, maça damga vurdu.
Slovacko'da ilk sarı kartını 27. dakikada göre Hofman, ikinci sarı kartını 48. dakikada gördü ve oyun dışında kaldı.
Rövanş karşılaşması, 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'da oynanacak.
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