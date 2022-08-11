Fenerbahçe tur peşinde: 11'ler belli oldu

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde play-off bileti için sahaya çıkacak. Sarı lacivertli temsilcimiz, 3-0 kazandığı 3. ön eleme Turu ilk maçının rövanşında bu akşam Çekya ekibi Slovacko'ya konuk olacak.



Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde yer alan Mestski Fotbalovi Stadion Miroslava Valenti Stadında, saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.



İlk 11'ler



Slovacko: Nguyen, Tomic, Simko, Kadlec, Doski, Danicek, Travnik, Levin, Petrzela, Sasinka, Holzer

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Lemos, Luan Peres, Szalai, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Rossi, Bruma, Serdar Dursun



Fenerbahçe ilk maçta galip geldi



Fenerbahçe, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında, geçen hafta içerisinde ağırladığı Slovacko'yu Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin kaydetiği gollerle 3-0 mağlup etmişti.

Deplasmana 3-0 gibi avantajlı bir skorla çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş maçını da kazanıp turu geçerek adını play-off etabına yazdırmak istiyor. Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçmesi halinde Fenerbahçe, Avusturya takımı Austria Wien ile kozlarını paylaşacak.