Fenerbahçe Tiago Çukur'u resmen duyurdu!

Fenerbahçe, Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinin ardından 4. transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızla devam ediyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferiyle mutlu sona ulaşan sarı-lacivertli ekip son olarak İngiltere'nin Watford takımında forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur'un transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Kulübümüz, İngiltere’nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur’un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir."

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