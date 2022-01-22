Fenerbahçe taraftarına mesaj: "Elbet bir gün buluşacağız"

Türk futbolunun en tecrübeli teknik adamlarından biri olan Yılmaz Vural, Fenerbahçe'de çalışma isteğini yineledi. Sarı-lacivertli taraftarlara mesaj yollayan 69 yaşındaki çalıştırıcı, "Elbet bir gün buluşacağız" dedi.

Ekotürk TV'ye konuşan Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'yle ilgili açıklamaları şöyle;

"Niye beni tercih etmiyorsunuz?"

"İsmail Kartal benim canım ciğerim. Allah yolunu açık etsin. Başarılı olmasını isterim. Ancak açıklandıktan sonra diyorum ki ben de olabilirim. 1 haftada 10 kez trend topic oldum. Elbet bir gün buluşacağız diye. 6 milyon görüntülenme almış. Niye beni tercih etmiyorsunuz?"

"Halk beni Fenerbahçe'ye getirecek"

"Fenerbahçe ile elbet bir gün buluşacak mıyız? Evet. Halk getirecek beni. Niye Türk antrenörü uluslararası boyutta yok? Kimi pazarlıyoruz da antrenörümüzü pazarladık? Lokal başarılarla olmaz. Fatih hocamız UEFA şampiyonluğuyla bunu başardı."