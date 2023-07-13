Fenerbahçe Szymanski'yi resmen bildirdi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da transfer listesinde bulunan Sebastian Szymanski'nin transferi için kulübü Dinamo Moskova ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray'la da adı anılan Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için Dinamo Moskova ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Fenerbahçe futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 9 milyon 750 bin euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertli ekip bu ödemeyi 4 taksitte yapacak.

Transferin gözde ismi Szymanski, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Erden Timur yıldız oyuncunun menajeri ile masaya oturmuştu.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki orta saha, transferden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Szymanski açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Burada, Fenerbahçe’de olduğum için çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum. Bir an önce çalışmalara başlamak istiyorum. Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Onlara şunu söylemek istiyorum: Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım.

Fenerbahçe daha önce Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Dinamo Moskova'ya transfer olmuştu

Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski, 2019-2020 sezonunda 5 milyon 500 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'ya imza attı.

Polonyalı oyuncu geçtiğimiz sezon 2 milyon euroluk bedelle Feyenoord'a kiralandığı ve Hollanda ekibinin şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Polonya Milli Takımı'nda 24 maça çıkan Sebastian Szymanski, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sebastian Szymanski daha önce 1 Hollanda Ligi ve 2 Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.