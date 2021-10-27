Fenerbahçe son topta yıkıldı

THY Avrupa Ligi'nin 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona'ya Mirotic'in bitime 0.2 saniye bulduğu basket ile 76-74 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Vesely’den bulduğu 10 sayıyla başlayan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 6:32 kala rakibine molayı aldırdı: 10-2. İlerleyen dakikalarda iki takım da hücumda zorlandı. Bu süreçte Fenerbahçe Beko, Pierre ile etkili olurken Barcelona ise Kuric’ten üç sayı isabeti buldu. Bu periyodu Fenerbahçe Beko, Barcelona karşısında 20-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Sertlik düzeyinin yükseldiği bu periyotta Vesely’den bulduğu serbest atış isabetiyle Fenerbahçe, bitime 7:34 kala skoru 23-18’e getirdi. Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan İspanyol ekibi, Calathes ve Davies ile etkili oldu. Periyodun son kısmında Fenerbahçe’ye skor şansı tanımayan Barcelona, ilk yarıyı 35-29 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Marko Guduric’in sayılarıyla skorda ayakta kalmayı başaran Fenerbahçe, periyodun bitimine 5:18 kala Pierre’den bulduğu 3 sayılık basket ile farkı 2’ye indirdi: 39-41. Bu dakikanın ardından Laprovittola ve Calathes ile serbest atış çizgisinden isabetler bulan İspanyol ekibi, farkı tekrardan 6’ya çıkardı: 41-47. Periyodun son bölümünde savunmada etkili bir görüntü veren sarı-lacivertli ekip, Şehmus ve Polonara’dan bulduğu basketlerle farkı 1’e indirdi: 46-47. Periyodun bitimine 28 saniye kala Vesely’nin serbest atıştan bulduğu sayılarla 48-47 öne geçen Fenerbahçe, Smits’in sayısına engel olamadı ve final periyoduna 49-48 geride girdi.

Son periyodun ilk dakikasında iki takım da skor bulamadı. Higgins ile periyodun ilerleyen dakikalarında üst üste iki üç sayılık basket bulan Barcelona, skoru 55-61’e getirdi ve Fenerbahçe’ye molayı aldırdı. Molanın ardından Guduric’ten üst üste iki üç sayılık isabet bulan Fenerbahçe Beko, bu oyuncunun bir de serbest atış isabeti bulmasıyla öne geçti: 62-61. Karşılaşmanın bitimine 2:04 kala önce Higgins’in serbest atış isabetleri ardından Davies’in basket faulüyle Barcelona 70-66 öne geçti. Fenerbahçe, Henry’den bulduğu üç sayılık isabet ile farkı 1’e indirdi: 69-70. Bu dakikadan sonra Hayes-Davies ve Mirotic ile serbest atış çizgisinden sayılar bulan Barcelona, farkı 5’e çıkardı: 69-74. Kalan 43 saniyede önce Vesely ile serbest atış isabeti bulan Fenerbahçe, Çekyalı oyuncunun iki sayılık isabetiyle farkı 2’ye indirdi: 72-74. Barcelona’yı hücumda hataya zorlayan Fenerbahçe, 6 saniye kala Booker’dan bulduğu sayı ile skoru 74-74’te eşitledi. Karşılaşmanın son topunda Mirotic’in bitime 0.2 saniye kala bulduğu basket ile skoru 76-74’e getiren Barcelona, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sezon Avrupa Ligi'nde 4. kez yenilirken, evinde ilk kez kaybetti. Barcelona ise bu sezon 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.