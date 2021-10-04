Fenerbahçe son şampiyonluktaki gibi!

Pereira yönetiminde sezona 3’te 3 yaparak başlayan Sarı-Lacivertliler, 4. haftada Sivas engeline takılmış, sonraki maçta ise Başakşehir’e mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Giresunspor galibiyetiyle yeni bir seri başlattı ve Hatayspor’un ardından dün de Kasımpaşa’yı devirdi. 8. haftada 19 puana ulaşan Kanarya, liderlik koltuğunu Trabzonspor'dan geri alırken, milli araya oldukça moralli girdi. İstatistiklere bakıldığında ise Fenerbahçe, son 9 sezondaki en iyi lig başlangıcını tekrarladı. En son şampiyon olduğu 2013-2014’te ilk 8 maçta 19 puanı hanesine yazdıran Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda kupayı kaldırmıştı.

Pereira kendini aştı

Fenerbahçe’nin hocası Pereira da dünkü galibiyetle birlikte kendini aştı. İlk döneminde, 2015- 2016 sezonunda takımın başında olan Portekizli çalıştırıcı, ilk 8 haftada 17 puan topladı. Bu kez aynı periyotta 2 puan fazla elde eden Pereira, şampiyonluğa odaklandı. Kanarya, milli ara sonrası 9. haftada takipçisi Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.