Fenerbahçe - Slovacko maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu konuk edecek.
Spor 29.07.2022, 21:23 29.07.2022, 21:52
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Slovacko ile oynayacak.
4 Ağustos perşembe günü Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada görev alacak hakemler de açıklandı. Yapılan açıklamaya göre mücadelede Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise Bruno Alves Jesus ve Luciano António Gomes Maia üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia oldu.
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