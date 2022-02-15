Fenerbahçe-Slavia Prag maçına tanıdık hakem
Fenerbahçe-Slavia Prag maçına daha önce Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi D Grubu'nda oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren E. Frankfurt karşılaşmasını yöneten İtalyan hakem Maurizio Mariani atandı.
Spor 15.02.2022, 16:37
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
Kaynak: AA
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