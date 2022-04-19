Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti

Ülker Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti.

Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha 11'iyle çıktı.

Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Siheev, Mudryk, Bondarenko, Topalov ve Solomon yer aldı.





Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.

Fenerbahçe'de genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut maçın ikinci yarısında görev yaptı.

Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi.

Szalai sakatlandı

Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Macar stoper Attila Szalai, maça devam edemedi.

Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Sedyeyle saha dışına taşınan Attila Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.

İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi

Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi.

İsak, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte 2021'de Arda Güler, 2020'de Ömer Faruk Beyaz ve 2012'de Recep Niyaz 16 yaşında sahaya çıkmıştı.

Öte yandan, müsabaka sonrası iki takımın futbolcuları birlikte tribünleri gezip, taraftarları selamladı.