Fenerbahçe sevinmedi, Trabzonspor üzülmedi: 1-1
Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Trabzonspor, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile lider Trabzonspor, 1-1 berabere kaldı.
17. dakikada Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü. 14. dakikada Trabzonspor ceza sahasının biraz önünde İrfan Can ile girdiği ikili mücadelenin ardından Siopis yerden kalkamadı. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında yer alan ekrandan izledi. Hakem Küçük, İrfan Can Kahveci'yi kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Nwakaeme'nin pasıyla soldan son çizgiye inen Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Zajc'a çarpan top ceza sahasında Nwakaeme'nin önünde kaldı. Nijeryalı oyuncunun uzak köşeye bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1
35. dakikada Fenerbahçe önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Crespo'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortasında arka direkte Szalai'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda Ahmetcan Kaplan meşin yuvarlağı kale çizgisinden çıkardı. Son olarak altıpasın içinde Rossi'ye çarpan top auta çıktı.
71. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Zajc'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1
84. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Visca'nın sağdan ortasında Serdar Aziz'in yatarak uzaklaştırmaya çalıştığı top, Djaniny'nin önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın solunda müsait durumda bulunan Nwakaeme'ye aktardı. Nijeryalı futbolcunun çıkardığı şutta meşin yuvarlak yan direkten döndü.
90+2. dakikada Djaniny'nin pasında topla buluşan ve sağ çaprazdan hızla ceza sahasına giren Visca'nın uzak direğe doğru yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
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