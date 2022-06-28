Fenerbahçe, Real Madridli golcüyü çok istiyor
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Real Madridli Diaz'a yapılan teklifi 5 milyon euroya çıkardığını yazdı.
Spor 28.06.2022, 17:42
Şimdiye kadar Lincoln ve Bruma'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İspanyol As Gazetesi, Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki golcü için daha önceden oyuncu için yıllık 4 milyon euroluk bir teklif yaptığı ve bunu sonradan 5 milyon euroya çıkardıklarını açıklarken görüşmelerin hala devam ettiğine yer verdi.
Real Madrid, Mariano Diaz'ı 2018'de Lyon'dan yaklaşık 21 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Diaz, Madrid ekibiyle 73 maçta sahada olurken 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: TRT Spor
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