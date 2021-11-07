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Fenerbahçe puanı "VAR" ile kurtardı: 2-2

Fenerbahçe, biri penaltı vuruşuyla olmak üzere 4 topunun direkten döndüğü maçta Kayserispor'la 2-2 berabere kalarak evinde 1 puana razı oldu.

Spor 07.11.2021, 21:19
Fenerbahçe puanı "VAR" ile kurtardı: 2-2

Fenerbahçe 1 puanı son dakikada kazandı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 20 puanla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin 33. dakikasında Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. İrfan Can'ın kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü. 39. dakikada Kayserispor, Kolovetsios'un golüyle maçta 1-0 öne geçerken ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.

Pereira ikinci yarıya 3 oyuncuğu değişikliği ile başladı. Serdar Dursun, Pelkas ve Novak; Sangare, Meyer ve Szalai'nin yerine oyuna dahil oldu. 52. dakikada Marcel Tisserand'ın gelişine yaptığı vuruşta sağ kale direğine çarpan top auta gitti.

61'de Kayserispor, Gavranovic'in golü ile maçta farkı ikiye çıkardı: 2-0.

4. KEZ DİREKTEN DÖNDÜ

69. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda top üst kale direğinden geri geldi. 78. dakikada ise kazanılan serbest vuruşu kullanan Mergim Berisha'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top bir kez daha üst direkten döndü.

90+9'DA 1 PUAN

85. dakikada Zajc'ın golüyle fark 1'e indi. Uzatma dakikalarında ise hakem Cüneyt Çakır, Kayserispor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyon sonrası, VAR'a gitti ve bir kez daha beyaz noktayı işaret etti. 90+9. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Mesut Özil, nefes kesen mücadelenin de sonucunu ilan etti: 2-2.

GALİBİYETİ UNUTTU

Ligin 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, 10. hafta sahasında Alanyaspor'a 2-1, 11. haftada ise Konyaspor'a 3-1 kaybetmişti. Bu hafta da evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Kaynak: Habertürk

#fenerbahçe #Kayserispor #Süper Lig
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