Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun bonservisini aldı
Fenerbahçe, Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın bonservisini aldı.
Spor 20.01.2023, 17:18
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Bruma'nın bonservisi için Psv Eindhoven kulübüne, 4 milyon 250 bin euro (86.4 milyon TL) ödenecek. Futbolcu ile 2.5+1 yıl anlaşmaya varıldı.
Bruma, 1 Temmuz'da Psv'den Fenerbahçe'ye kiralanmış, geride kalan zamanda ise toplam 5 maçta 192 dakika süre almıştı. Yabancı sınırlaması nedeniyle futbolcunun lig için lisansı çıkarılamamıştı.
Bruma, 2013'te Galatasaray'a transfer olmuş, Gaziantepspor ve Real Sociead'da oynadıktan sonra Leipzig'e satılmıştı
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