Fenerbahçe, Portekizli futbolcunun bonservisini aldı

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Bruma'nın bonservisi için Psv Eindhoven kulübüne, 4 milyon 250 bin euro (86.4 milyon TL) ödenecek. Futbolcu ile 2.5+1 yıl anlaşmaya varıldı.

Bruma, 1 Temmuz'da Psv'den Fenerbahçe'ye kiralanmış, geride kalan zamanda ise toplam 5 maçta 192 dakika süre almıştı. Yabancı sınırlaması nedeniyle futbolcunun lig için lisansı çıkarılamamıştı.

Bruma, 2013'te Galatasaray'a transfer olmuş, Gaziantepspor ve Real Sociead'da oynadıktan sonra Leipzig'e satılmıştı