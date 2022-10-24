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Fenerbahçe pes etmek bilmiyor

Süper Lig’de 6 maçtır yenilmeyen, üst üste 3 karşılaşmadan ise sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, son periyotta bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Ligde toplam 29 gol atan sarı-lacivertliler, bunların 8’ini 76 ile 90. dakikalar arasında, 4’ünü ise uzatmalarda buldu.

Spor 24.10.2022, 09:42
Fenerbahçe pes etmek bilmiyor

Süper Lig’deki son maçında Başakşehir’i tek golle geçen Fenerbahçe, bu sezon son düdüğe kadar pes etmemesiyle ve sergilediği mücadele sonrasında sonuca gitmesiyle dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 6 maçtır yenilmeyen, üst üste 3 maçında ise sahadan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, geride kalan maçların son bölümlerinde daha fazla gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, geride kalan 10 maçta 29 gol atarken bunların 8’ini 76 ile 90. dakikalar arasında, 4’ünü de uzatma dakikalarında ağlara gönderdi. Bu periyot sarı-lacivertlilerin en çok gol bulduğu periyot olurken, takımın son ana kadar pes etmediğinin de göstergesi oldu. 31-45. dakikalar arasında da 6 gol atan Fenerbahçe, en az golü ise 61-75. dakikalar arasında (3 gol) kaydetti. Atılan goller maçların ilk yarıları ve ikinci devreleri arasında da eşit dağılım gösterdi. Sarı-lacivertliler maçların ilk yarılarında toplam 15 gol kaydederken, ikinci yarılarda ise 14 gol buldu. Fenerbahçe maçların uzatma dakikalarında ise rakip kalelere 4 gol atma başarısı gösterdi.

Sarı-lacivertli takım, bu 4 maç içinde Ümraniyespor’a karşı beraberliği yakalarken, Fatih Karagümrük maçında da galibiyete ulaştı.

İstatistikleri altüst etti

Fenerbahçe, birçok istatistikte de yakaladığı performansla dikkat çekiyor. Ligde 29 golle zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 19.5 xG ile en fazla gol beklentisi oluşturan takım olurken, ligde şu ana kadar 45 net gol pozisyonuna girerek bu alanda da zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, artı 19 averajla ve 2.3 puan ortalamasıyla da zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler, aynı zamanda presle en çok top kapan, kontradan en çok gol atan, en çok başarılı dripling yapan, en yüksek hava topu kazanma yüzdesi olan, en çok açık oyun asisti yapan, en yüksek isabetli şut yüzdesine sahip takım konumunda bulunuyor.

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