Fenerbahçe penaltıyla 3 puana uzandı: 1-0

İlk yarı

Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızla başladı. 1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ çizgiden ortaladığı topa Crespo kafayla vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

11. dakikada sol kanatta Crespo'nun pasıyla buluşan Valencia, topu arkaya koşu yapan Emre Mor'a gönderdi. Bu oyuncunun kaleciyi de çalımlayıp çizgiye kadar götürdüğü topa sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

27. dakikada bu kez konuk ekip tehlike geliştirdi. Fenerbahçe'nin kendi yarı alanından kullandığı taç atışı sonrası Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı top Sabia'ya geçti. Bu oyuncunun havadan ara pasında topla buluşan Yatabere'nin kalecinin üzerinden aşırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı kaleci Altay kontrol etti.

28. dakikada Yatabare, savunma arkasına sarkarak topla gitti. Altay kalesinden çıkarak tehlikeyi büyümeden önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol çaprazda İrfan Can Kahveci'nin ara pasına hareketlenen Alioski, ceza sahasına girerken önüne geçtiği Robin Yalçın tarafından düşürüldü. Hakem penaltı kararı verdi.

55. dakikada Valencia'nın penaltı vuruşunda top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-0

77. dakikada İrfan Can Kahveci, Zajc'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına yöneldi. Bu oyuncunun çalımla rakibini geçip sağ ayağıyla çektiği şutta top defansa çarparak kornere çıktı.

90+8. dakikada orta sahada topu süren Ferdi Kadıoğlu'nun kaleye havadan gönderdiği top yandan auta gitti.

Karşılaşma, ev sahibi Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.