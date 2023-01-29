Fenerbahçe Oosterwolde'nin peşinde
Fenerbahçe, Oosterwolde'nin transferi için görüşmelere başladı
Spor 29.01.2023, 00:16
Fenerbahçe Kulübü, Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.
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