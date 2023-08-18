Fenerbahçe olaylı maçta turu geçti

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Maribor'a konuk oldu. İki takım taraftarı arasında çıkan kavga nedeniyle 32 dakika duran maçı 0-3 kazanan sarı lacivertliler play-off turuna yükseldi.

Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden maç, iki takım taraftarları arasında çıkan kavga nedeniyle durdu.

Bir Maribor taraftarı gözaltına alınırken, olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması için anonslar yapıldı. Polis ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesine karşın tribünlerdeki tansiyon düşmeyince, Fenerbahçeli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Maç tam 32 dakika durduktan sonra yeniden başladı.

17'de Batshuayi'nin ortasına harika bir vuruşla karşılık veren İrfan Can Kahveci'nin golüyle 0-1 öne geçen Fenerbahçe oyunun yeniden başlamasıyla 78'de Szymanski ve 80'de Tadic'le skoru 0-3'e taşıdı.

İlk maçı 3-1 alan Fenerbahçe, rövanşı da 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.