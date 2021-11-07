Fenerbahçe'nin yıldızını dünya devi istiyor
Fenerbahçe'nin Macar yıldızına bir dünya devi daha talip... Yakın zamanda Atletico Madrid ve Sevilla'nın istediği Attila Szalai'nin peşine bu kez de son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea düştü. İngilizler, Szalai için 24 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda...
Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, kısa sürede takımın değişmez isimleri arasında yer almıştı.
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen profesyonelliği ve tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayan Szalai, ülkesi Macaristan Milli Takımı'nın da kilit oyuncularından biri konumunda.
Bu sezon Milli maçlar dahil sadece Sivasspor ve son oynanan Antwerp karşılaşmalarında yedek soyunan Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.
Devre arasında bitirecekler Daha önce İspanyol takımlarından Atletico Madrid ve Sevilla'nın istediği Macar stopere bu kez de bir dünya markası olan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea talip oldu.
Fenerbahçe yönetiminin en az 20 milyon euro bonservis bedeli istediği Szalai için İngilizler'in harekete geçmeye hazırlandığı ve devre arasında bu oyuncu için 24 milyon euro ödemeye hazır olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.
Kaynak: Fanatik
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