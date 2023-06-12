Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Jorge Jesus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna yeni isim bulundu.
Spor 12.06.2023, 20:30 12.06.2023, 20:33
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un istifasıyla boşalan koltuğa yeni isim bulundu.
Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.
Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.
Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi.
Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.
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