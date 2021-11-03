Fenerbahçe'nin yeni hocası "yabancı" olmayacak

Fenerbahçe'de üst üste alınan kötü sonuçlar Vitor Pereira'nın kredisini tüketme noktasına getirdi. Başkan Ali Koç gidişattan son derece rahatsız olurken Portekizlinin olası ayrılık ihtimaline karşı Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları başladı. Fanatik'in haberine göre bu bağlamda Sarı-Lacivertlilerin listesine büyük bir sürprizle Francesco Farioli girdi. Fatih Karagümrük ile harikalar yaratan Farioli, milli arada Vitor Pereira'nın yerine Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Kayserispor maçında da galibiyetin gelmemesi halinde Ali Koç'un takınacağı tavır merakla beklenirken Fenerbahçe, Galatasaray derbisine Francesco Farioli yönetiminde çıkabilir.

FENERBAHÇE İÇİN FRANCESCO FARIOLI İDDİASI

Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla dikkat çeken Francesco Farioli, milli ara sonrası Fenerbahçe'nin yolunu tutabilir. Kayserispor maçı Vitor Pereira'nın kaderini çizecekken, Fenerbahçe'nin Galatasaray derbisine Francesco Farioli yönetiminde çıkma olasılığı doğdu!