Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA'ya verdiği takım listesi belli oldu. Fenerbahçe'nin UEFA'ya gönderdiği listede Kim min Jae, Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Steven Caulker, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Max Meyer, Mbwana Samatta, Tiago Çukur ve Çağtay Kurukalıp yer almadı.

Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer alıyor;

Altay Bayındır

Ertuğrul Çetin

Serdar Aziz

Filip Novak

Attila Szalai

Willian Souza Arao Da Silva

Ferdi Kadıoğlu

Mert Hakan Yandaş

Diego Rossi

Enner Valencia

Dimitris Pelkas

Joshua King

İrfan Can Kahveci

Oliveira Dos Santos Lincoln Henrique

Bruma

Arda Güler

Miha Zajc

Miguel Crespo Da Silva

Burak Kapacak

Ismail Yüksek

Emre Mor

Mergim Berisha

Serdar Dursun

Bright Osayi-Samuel

Muhammed Gümüşkaya