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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı: Serdar Dursun ve Bruma yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla 8 Eylül Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Son transfer Michy Batshuayi de kadroda yer aldı.

Spor 05.09.2022, 16:57
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu açıklandı: Serdar Dursun ve Bruma yok

UEFA'nin internet sitesinde yer alan 24 kişilik listede, sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yanı sıra Burak Kapacak, Serdar Dursun, Filip Novak, Mauricio Lemos ve Bruma yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat

Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai

Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor

Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

Kaynak: AA
#fenerbahçe #Dinamo Kiev #UEFA
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