Fenerbahçe'nin Slovacko maçı 11'i belli oldu: Jesus'tan sürpriz

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe ile Çekya temsilcisi Slovacko arasında yapılacak ilk maçın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)

Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska