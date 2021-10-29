Fenerbahçe'nin rakiplerinden Royal Antwerp elendi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Royal Antwerp, Westerlo'ya 2-1 yenilerek Belçika Kupası'na son 32 turunda veda etti.
Spor 29.10.2021, 15:26
Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Royal Antwerp, son 32 turunda 2. lig ekibi Westerlo'ya konuk oldu.
Keybus ve Foster'ın ilk yarıda kaydettiği gollerle maçı kazanan Westerlo, son 16 turuna yükseldi. Royal Antwerp'in tek golünü ise ikinci yarıda, sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den kiralanan Samatta attı.
Fenerbahçe, 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Royal Antwerp'e konuk olacak.
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