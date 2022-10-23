Fenerbahçe'nin rakibi uzatmalarda güldü
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Angers'i deplasmanda 2-1 yendi.
Spor 23.10.2022, 17:49
Ligue 1'in 12. haftasında Rennes, Raymond-Kopa Stadı'nda Angers ile karşılaştı. Maçın 43. dakikasında Amine Gouiri'nin golü ile öne geçen Rennes, 53. dakikada Salama'nın golüne engel olamadı.
Konuk ekip, maçın uzatma dakikalarında Lovro Majer'in penaltı golü ile karşılaşmayı 2-1 önde tamamladı.
Bu sonuçla Rennes, Ligue 1'de puanını 24'e çıkardı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında 27 Ekim Perşembe günü Rennes'i konuk edecek.
Kaynak: AA
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