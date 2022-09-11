Fenerbahçe'nin rakibi Auxerre'i 5'ledi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 mağlup etti.
Spor 11.09.2022, 20:56
Ligue 1'deki 7. hafta mücadelesinde, puan tablosunun ortalarındaki ekipler Rennes ile Auxerre karşı karşıya geldi.
Ev sahibi Rennes, Sulemana'nın 3, Gouiri'nin 60, Terrier'in 68, Tait'ın 78 ve Abline'in 85. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.
Rennes puanını 11'e yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e konuk olacak.
Kaynak: AA
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|5
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|5
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|2
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|14
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|14
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|6
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|19. Nottingham Forest
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|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Villarreal
|4
|10
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|10
|5. Atletico Madrid
|5
|10
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|9
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|1
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