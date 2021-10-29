Fenerbahçe'nin orta sahası gol ve asist fakiri

Süper Lig’de 10. hafta geride kalırken Fenerbahçe’nin orta sahası hem oyuna hem de skora katkı anlamında oldukça kötü bir performans gösterdi. Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncuları ligde 10 haftalık periyotta sadece 2 gol atarken, asist anlamında skora katkı sağlamadı.

Fenerbahçe’de orta sahanın değişmezi Gustavo olurken, Brezilyalı futbolcunun yanında Zajc, Sosa, Crespo, Mert Hakan ve Meyer görev alıyor. Bu rotasyonda Gustavo ve Zajc 1’er golle skora katkı sağlarken, asist yapamadı.

Orta saha oyuncularının skora katkısı az olması nedeniyle sarı-lacivertli takım merkezden atak yapmakta sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe’de tüm orta saha oyuncularının yaptığı gol katkısı, lider Trabzonspor’un orta sahası Bakasetas’ın yanına dahi yaklaşamıyor.

İsabetli şutta da kötü

Fenerbahçe orta sahası isabetli şut konusunda Süper Lig’de kötü bir performans gösterdi. 4 maçta forma giyen Meyer ve 5 maçta oynayan Crespo’nun oynadığı maçlarda kaleye isabetli şutları bulunmuyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo’nun ligde 0.4, Miha Zajc 0.2 ve Mert Hakan Yandaş ve Sosa’nın da maç başına 0.2 isabetli şutu bulunuyor.

Gençler formayı unuttu

Fenerbahçe'de sezon başında şans bulan Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk son dönemde forma giymeyi unuttu.

İlk Helsinki maçında attığı golle kilidi çözen Muhammed, ilk 11’de düzenli oynamaya başlamıştı. 6’sı ilk 11’de olmak üzere 11 maçta forma giyen genç oyuncu son 3 karşılaşmada süre alamadı.