Fenerbahçe'nin kilit ismi Mesut Özil

Fenerbahçe’nin 21 Kasım’da deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbide kilit ismi Mesut Özil olacak. Teknik direktör Vitor Pereira’nın galibiyet planının merkezinde yıldız oyuncu olacak. Oyun sisteminde değişikliğe gitmeyi planlayan Portekizli teknik adam, Mesut Özil’e saha içerisinde serbestlik tanımayı planlıyor.

Pereira, Galatasaray derbisinde yıldız futbolcuya Real Madrid’de La Liga şampiyonluğu kazandığı dönemde olduğu gibi 10 numara pozisyonunda görev verecek. Mesut Özil, yapacağı asistlerle hücum oyuncularını besleyecek.

Mesut Özil’i serbest pozisyonda oynatacak olan Pereira, yıldız futbolcunun teknik kapasitesinden gol yollarında da faydalanmak istiyor. Ofansif futbolcuların fazlalığının yanı sıra geçirdiği sakatlık ve hastalık nedeniyle Portekizli teknik adam tarafından takım için rotasyonunun bir parçası olarak kullanılan Mesut Özil, yeni sistemde değişilmez isim olacak.

Daha önce 10 numaradaydı

Mesut Özil, birlikte çalıştığı Jose Mourinho, Joachim Löw ve Arsene Wenger gibi ünlü teknik direktörlerin sisteminde oyun kurucu 10 numara olarak görev yapmıştı. Yıldız futbolcu, Vitor Pereira’nın 3’lü sistemiyle birlikte farklı bir role bürünmüş, ancak bu sistemde bekleneni verememişti.